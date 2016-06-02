Il 18 giugno l’inaugurazione di ‘Villa Kalazul’: ‘Orgogliosi ed emozionati’

Tutto pronto per l’inaugurazione di ‘Villa Kalazul’, nuova struttura che aprirà ufficialmente i battenti il 18 giugno. Situata di fronte al Lido ‘Cala Azul’, la Villa si propone di arricchire la varietà di offerte ricreative e ristorative di Marina di S.Lorenzo. Pochi ma selezionati gli eventi che ‘Villa Kalazul’ si propone di organizzare nell’estate 2016. Per la serata del 18 giugno, la proprietà si è affidata a gruppi reggini che danni lavorano nel settore eventi come RCB, Progetto Salsa e Miami Club Priveè.

Gli eventi e le novità annunciate dal proprietario

“Stiamo ultimando i lavori in vista dell’inaugurazione -dichiara ai microfoni di Citynow Salvatore Sarica, proprietario della struttura- in noi c’è orgoglio ed emozione. Oltre la l’evento inaugurale del 18 giugno, faremo qualche Pool Party e serata da intrattenimento, senza però stravolgere quelle che sono le nostre idee di base”. Villa Kalazul infatti è stata ideata come sala da ricevimento, luogo ideale dove poter festeggiare cerimonie e banchetti di ogni tipo. La ristorazione sarà il punto di forza di una struttura dove si potrà trovare di tutto: dalla pizza alla carne, assieme al pesce fresco.

Particolarmente suggestiva la location (con tanto di piscina), l’ambiente elegante e raffinato conta di incontrare il favore del pubblico. “Crediamo fortemente nel lavoro che facciamo. Di concerto con la mia famiglia -rivela Sarica- abbiamo deciso di abbracciare questa nuova sfida, convinti di poterla vincere. Tante le novità che sveleremo in futuro, ad esempio prevediamo che sarà possibile alloggiare presso Villa Kalazul”.

Dopo la mareggiata, la rinascita del lido Cala Azul

Il nuovo progetto nasce anche per ‘rispondere’ con entusiasmo e determinazione alla violenta mareggiata che lo scorso inverno ha quasi interamente distrutto il lido ‘Cala Azul’, di proprietà di Antonino Sarica, fratello di Salvatore: “Praticamente è stato raso al suolo ma non ci siamo persi d’animo, anzi da subito abbiamo pensato a farlo rinascere. Nel corso dell’estate contiamo di poter inaugurare anche il rinnovato ‘Cala Azul’. Sarà una struttura ‘open space’, un locale moderno il cui stile richiamerà quello di Villa Kalazul”.