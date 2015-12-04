Al via la 31esima edizione della Mediterranean Cup!
BioCity Km0, primo mercato agricolo online della provincia, sostiene la regata del 7 e 8 dicembre e offre clementine e spremute sul lungomare
04 Dicembre 2015 - 13:16 | di Vincenzo Comi
Una competizione in mare, con un sostegno proveniente dalla terra. BioCity Km0 è lieta di essere partner della Mediterranean Cup, regata giunta alla sua trentunesima edizione, in programma il 7 e l’8 dicembre prossimi a Reggio Calabria.
L’azienda rappresenta il primo mercato agricolo online della provincia reggina, distinguendosi per qualità e freschezza dei propri prodotti consegnati a domicilio, dal produttore al consumatore.
BioCity Km0 si pone come obiettivo la vendita online, ogni settimana, di prodotti freschi degli agricoltori.
Per il consumatore, il vantaggio di conoscere perfettamente la provenienza di ciò che arriva sulla propria tavola. Frutta e verdura di stagione, formaggi freschi, salumi ed affettati, marmellate, conserve, farina, olio, vino e birra artigianale: ampia varietà per una spesa completa, genuina e sostenibile.
A margine delle regate, gli sportivi, gli appassionati ed i curiosi che seguiranno la Mediterranean Cup troveranno le clementine messe a disposizione nello stand di BioCity Km0.
L’azienda è orgogliosa di offrire un assaggio del delizioso frutto, unitamente alle spremute d’arancia. Appuntamento dunque per il 7 e l’8 dicembre sul lungomare di Reggio Calabria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie