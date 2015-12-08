Festa del vino a Pellaro tra origini tra musica, balli e canti calabresi
Vino Novello, frittole e canti calabresi nella piazza di San Filippo: Pellaro celebra la sua tradizione vitivinicola
08 Dicembre 2015 - 07:33 | di Federica Geria
In una mite serata quasi primaverile, avvolta da un’atmosfera prenatalizia, nello splendido scenario della piazza di San Filippo, si è svolto, un evento dedicato alla tradizione e alla valorizzazione del territorio di Pellaro.
Protagonista della serata è stato il Vino Novello, offerto dai produttori locali, che da generazioni coltivano con passione e dedizione le proprie terre, ideali per la produzione del famoso IGT Pellaro.
L’iniziativa promossa dalla comunità di San Filippo ha voluto valorizzare il prodotto che da sempre è stato un’eccellenza delle nostre terre.
A introdurre il tema della serata ci ha pensato la dottoressa Natalia Sapone, agronomo e ricercatrice all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha esposto un interessante dibattito sulle origini, la storia e il mercato della viticoltura.
I numerosissimi presenti sono stati allietati dalla degustazione di ciò che si sposa con un buon bicchiere di vino: pane di grano, carne d maiale cucinata come vuole la tradizione calabrese, ovvero le “frittole”, agrumi di stagione e dolci tipici.
La musica, i balli e i canti calabresi hanno fatto da cornice alla splendida serata, grazie al gruppo folkloristico “I Peddaroti”.
L’ottima riuscita dell’evento ha dimostrato dunque come sia possibile attingere dalle nostre tradizioni e risorse per riaffermare la nostra identità, creando così momenti di aggregazione, fondamentali per riattivare la vita sociale delle nostre periferie e rilanciando un concetto che ci sta particolarmente a cuore, ovvero “lo stare insieme”.
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