Festa del vino a Pellaro tra origini tra musica, balli e canti calabresi

In una mite serata quasi primaverile, avvolta da un’atmosfera prenatalizia, nello splendido scenario della piazza di San Filippo, si è svolto, un evento dedicato alla tradizione e alla valorizzazione del territorio di Pellaro.

Protagonista della serata è stato il Vino Novello, offerto dai produttori locali, che da generazioni coltivano con passione e dedizione le proprie terre, ideali per la produzione del famoso IGT Pellaro.

L’iniziativa promossa dalla comunità di San Filippo ha voluto valorizzare il prodotto che da sempre è stato un’eccellenza delle nostre terre.

A introdurre il tema della serata ci ha pensato la dottoressa Natalia Sapone, agronomo e ricercatrice all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha esposto un interessante dibattito sulle origini, la storia e il mercato della viticoltura.

I numerosissimi presenti sono stati allietati dalla degustazione di ciò che si sposa con un buon bicchiere di vino: pane di grano, carne d maiale cucinata come vuole la tradizione calabrese, ovvero le “frittole”, agrumi di stagione e dolci tipici.

La musica, i balli e i canti calabresi hanno fatto da cornice alla splendida serata, grazie al gruppo folkloristico “I Peddaroti”.

L’ottima riuscita dell’evento ha dimostrato dunque come sia possibile attingere dalle nostre tradizioni e risorse per riaffermare la nostra identità, creando così momenti di aggregazione, fondamentali per riattivare la vita sociale delle nostre periferie e rilanciando un concetto che ci sta particolarmente a cuore, ovvero “lo stare insieme”.