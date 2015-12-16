Grande successo per il Mercatino di Natale a Piazza Italia – FOTO

Successo annunciato per il Mercatino di Natale organizzato a Reggio Calabria da Confcommercio e da Fiva su un lato di Piazza Italia.

Banchi presi d’assalto già in mattinata per la soddisfazione degli espositori e degli organizzatori , grazie ad una accurata selezione di espositori che ha portato 20 aziende sulla splendida vetrina del Corso Garibaldi.

Cioccolato di Modica, torrone artigianale, salumi d’Aspromonte, nduja di Spilinga, presepi artigianali, olive pugliesi, creazioni floreali, addobbi natalizi, caciocavallo di Cimina’, prodotti al pistacchio, salumi da Gioiosa Ionica, torrone al bergamotto, sapone all’olio di oliva naturale, formaggio caprino , caciomulo, confetture senza conservanti, oggettistica natalizia lavorata a mano , il pregiato miele, ceramiche di Seminara e tante altre cose interessanti fino al 24 dicembre alle ore 13.

Un mercatino sempre più frequentato

La cura dei particolari e le strutture in legno lo rendono quello più frequentato della città dello Stretto e la prima giornata non ha fatto che confermare gli sforzi organizzativi in attesa di ritornare all’interno di Piazza Italia con strutture ancora più particolari e ricercate nel 2016.

Un ringraziamento anche all’Assessore Giovanni Muraca , primo degli amministratori locali a passeggiare per il Mercatino e promotore della soluzione d’emergenza sul perimetro della Piazza Interessata dai lavori, e all’Assessore Mattia Neto

Rimane comunque un problema anche di programmazione che dopo le festività verrà discusso con il nuovo delegato ai Grandi Eventi Cons. Nicola Paris perché l’Amministrazione deve mettere gli organizzatori in condizioni di pianificare gli appuntamenti con mesi di anticipo e non a pochi giorni dallo svolgimento.

Il ruolo di Fiva Confcommercio

Se da una parte Fiva Confcommercio ha il ruolo di aggregare , coordinare e selezionare egli operatori commerciali , dimostrato in tutti gli eventi, si chiede dall’altra parte di premere sull’acceleratore .

Non occorre insomma aspettare giugno per parlare di Estate Reggina…