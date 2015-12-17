Al PalaCsi di Gallina la 1ª Coppa d’Inverno Pallavolo mista CSI
Quattro squadre in campo domenica 20 dicembre al PalaCsi Gallina per l'evento prefestivo organizzato dal Csi Reggio Calabria
17 Dicembre 2015 - 10:28 | di Vincenzo Comi
Si svolgerà domenica 20 dicembre, al PalaCsi Gallina, l’evento prefestivo organizzato dal Comitato Csi Reggio Calabria per dare i più calorosi auguri a tutti i partecipanti, l’evento vedrà fronteggiarsi in campo le squadre Volley Val Gallico, Pro Volley Rc, Volley Time Rosarno e Volley 4Fun, espressioni della migliore pallavolo mista a livello provinciale.
Pallavolo Mista che è il fiore all’occhiello del Centro Sportivo Italiano, disciplina sperimentale ed assolutamente coinvolgente che farà emozionare i presenti.
Una commissione di importanti allenatori reggini sarà chiamata a scegliere i protagonisti da premiare di questa kermesse pallavolistica.
1ª Coppa d’Inverno Pallavolo mista CSI si svolgerà nel seguente orario:
h 15:30 Volley Val Gallico Vs Volley Time Rosarno
h 17:30 Pro Volley Reggio Calabria Vs Volley 4Fun Rc
h 19:30 Finale 1° e 2° Posto
a seguire premiazione.