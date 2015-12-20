Incontriamoci Sempre: le iniziative sociali, culturali e solidali

È di ieri, sabato 19 dicembre, l’incontro con i ragazzi delle scuole di Mosorrofa, S. Sperato, Cannavo’, Cardeto e Cataforio,con il musicista MIMMO CAVALLARO. Una giornata di grande intensita’ e gioia per il ragazzi dell’istituto comprensivo CANNAVO’- MOSORROFA, proprio nel cuore della tradizione della musica popolare, MIMMO ha fatto vivere un una magnifica giornata a centinaia di ragazzi, ben coadiuvati dal personale docente e non e dal dirigente scolastico la dott MORABITO. Lunedì 21 dicembre alle ore 19,30 nella CATTEDRALE di Reggio c ,il concerto di NATALE con l’orchestra dei fiati citta’ DI Reggio, il coro millenote del maestro ROBERTO CARIDI e la partecipazione del guru della musica popolare calabrese MIMMO CAVALLARO.

Il 26 DICEMBRE alle ore 20,30 presso l’auditorium DON ORIONE di S ANTONIO la decima edizione della TOMBOLATA BENEFICA, classico appuntamento con la solidarieta’.

Il 6 gennaio 2016,una grande festa per i bambini, alle 10,54 la befana arrivera’ in treno alla stazione FS di REGGIO C S CATERINA, poi a bordo di un calesse,trainato da un bellissimo PONY consegnera’ giocattoli e dolciumi ai bambini. Domenica 10 GENNAIO 2016 ALLE ORE 18,00 nella sede di INCONTRIAMOCI SEMPRE si terra’ la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio nazionale di poesia FRANCESCO CHIRICO.