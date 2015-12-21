La Volley Val Gallico trionfa e si aggiudica la 1ª Coppa d’Inverno

-di Nicla Rodà – Grande impresa per i ragazzi di Mister Borruto che si aggiudicano la 1ª Coppa d’Inverno.

E’ stato un pomeriggio di bella ed equilibrata pallavolo, dove le squadre si sono fronteggiate in un clima amichevole e sportivo! Le squadre hanno dato un assaggio di quello che sarà il campionato di pallavolo mista Csi che inizierà a Gennaio 2016, campionato equilibrato come non mai e davvero competitivo.

Semifinali e finale

Nella 1ª semifinale, 3-0 (25-13,25-10,25-19), la Volley Time Rosarno ha espresso buoni livelli di gioco grazie a dei giovani di talento ma poco ha potuto fare contro i campioni regionali della Volley Val gallico.

Nella 2ª semifinale la matricola ambiziosa della Volley 4Fun ha fatto faticare oltre modo la Pro Volley Rc (3-1), vice Campione Regionale 2015, che è riuscita a far suo l’incontro. Nella finale 1º/2º posto partita equilibrata fra Volley Val Gallico contro Pro Volley Rc, 3-1 (21-25,25-15,25-18,25-20), classico scontro al vertice degli ultimi tre anni, che hanno costretto i giocatori ad una lunga e complicata partita e a ricercare risorse nascoste per concludere l’incontro.

I premi individuali

Migliore Giocatrice Stefania Arecchi (Volley Val Gallico) Miglior Giocatore Fabio Burrone (Pro Volley Rc) Miglior Realizzatore Alessio Corsetti (Pro Volley Rc) Miglior Alzatore Stefania Laface (Volley Val Gallico) Miglior Centrale Alex Bruno Gully (Volley Val Gallico) Miglior Muro Enrico Tromba (Volley Val Gallico) Miglior Libero Lia Busà (Volley Val Gallico).

Premio alla Carriera Margherita Melli (Volley Val Gallico) Miglior Giovane Francesco Corica (Volley Time Rosarno).

Citynow.it si congratula col mister e tutta la squadra.