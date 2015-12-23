Le gemelle Scarpari presentano il loro primo album ‘Una storia importante’

Chiara e Martina: «L’album è il coronamento del percorso magico di questi ultimi tre anni». Vince Tempera: «Queste due ragazze portano una ventata di novità nella discografia italiana»

VARAPODIO, 23/12/2015 – Una storia importante è quella di Chiara e Martina Scarpari, una storia importante iniziata solo qualche anno fa e che ha visto le gemelle calabresi bruciare le tappe di una lunga scalata alle vette della musica italiana. A soli quindici anni Chiara e Martina si preparano a debuttare sul mercato della canzone con il loro primo progetto discografico, un mix di undici brani tra inediti e grandi classici della musica italiana ed internazionale. Si intitola proprio “Una storia importante” l’album presentato ieri, martedì 22 dicembre, al Centro commerciale “Porto degli Ulivi”. Un titolo liberamente ispirato dal successo sanremese di Eros Ramazzotti e che riassume in sole tre parole un percorso artistico che ha visto le gemelle di Varapodio conquistare rapidamente applausi e riconoscimenti.

La presentazione al Porto degli Ulivi

Alla presentazione, moderata brillantemente dai giornalisti Tonino Raffa e Domenico Milani, hanno preso parte anche le gemelle Scarpari, il M° Vince Tempera, il M° Christian Cosentino e l’imprenditore Natale Princi.

Tanti i sorrisi e gli applausi strappati nel corso della serata, «una serata che – come ricordato da Tonino Raffa – in una Calabria troppo spesso ultima in molte classifiche, ha voluto omaggiare queste giovani artiste che hanno saputo conquistare tante classifiche con il loro talento e dare lustro all’intera regione».

Visibilmente emozionate, Chiara e Martina hanno salutato il pubblico del Centro, regalando qualche battuta e molte gag divertenti. «Dopo tre anni vissuti intensamente – hanno affermato le due sorelle – questo album rappresenta il coronamento di un percorso magico, la sintesi di un’avventura che grazie al sostegno di molti dei presenti ci ha portato a calcare palchi prestigiosi e raccogliere successi».

Le parole di Vince Tempera

Alle dichiarazioni delle gemelle hanno fatto eco le parole di una grande firma della musica italiana: il maestro Vince Tempera, che con la sua etichetta Zelda Music ha curato la produzione discografica dell’album e si è detto entusiasta delle potenzialità di Chiara e Martina: «Seguivo già da almeno due anni il percorso di queste due gemelle segnalatemi da Christian (Cosentino, ndr) ma devo dire che mi ha impressionato la loro crescita artistica e la loro umiltà». Tempera ha poi raccontato dei primi incontri con Chiara e Martina ed ha regalato qualche inedito ricordo del suo rapporto con Lucio Battisti e altri grandi della musica italiana.

Il maestro Cosentino, Produttore artistico dell’album, si è soffermato sugli aspetti più prettamente tecnici di questo cd: «La grande forza di Chiara e Martina – ha sottolineato Cosentino – sta tutta nella grande differenza di timbro delle due ragazze, il timbro black di Martina si contrappone perfettamente alla voce limpida di Chiara, un binomio che ci permette di spaziare attraverso generi e stili molto differenti. Il mio lavoro in questi anni, il lavoro da vocal coach, è stato quello di tirare fuori il meglio da queste due ragazze, un lavoro che sarebbe stato vano senza il loro enorme talento».

Le domande della stampa e il debutto del disco

Al termine della presentazione, che ha raccontato retroscena e particolari sulla scelta di ognuno dei brani che compongono il CD, gli ospiti hanno risposto ad alcune domande della stampa e delle televisioni presenti mentre Chiara e Martina si sono intrattenute a lungo per scattare foto ed autografare le prime copie dell’album che, realizzato negli studi milanesi della Real Sound, sarà distribuito in tutto il mondo dalla Self Distribuzione a partire dal 22 gennaio 2016.