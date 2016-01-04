Due associazioni donano un teatro di marionette in Pediatria

Mercoledì 6 gennaio 2016 alle ore 16:00 in occasione della festa della Befana presso il Reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti si realizzerà la cerimonia di consegna della donazione da parte dell’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini” e dell’ dall’Associazione “Differenziamoci Differenziando” di un teatro di marionette e tanto altro ancora.

Grazie al progetto “Regaliamo un sorriso 2015” promosso dall’Associazione “Differenziamoci Differenziando” e alla sensibilità sui social degli utenti online è stato possibile offrire una altro strumento ludico importante per accompagnare i momenti di ospedalizzazione dei piccoli degenti. I Pagliacci Clandestini svolgono da più di cinque anni la loro attività volontaria e totalmente gratuita, con cadenza settimanale (4 volte la settimana) e per tutto l’anno, presso il reparto di pediatria e presso i reparti di ematologia e trapianti degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.