Il mondo del pattinaggio a rotelle si mobilita

Domani, domenica 10 Gennaio, alle ore 11:00 il Salone conferenze della Confcommercio (in via Castello n. 4) ospitera’ la conferenza stampa organizzata dalla F.I.H.P. Calabria per spiegare alle societa’ sportive il perche’, a ridosso di campionati regionali utili per la partecipazioni ai campionati nazionali, si debba con urgenza lasciare la pista di pattinaggio. Il 28 settembre, infatti, l’Amministrazione Comunale reggina insieme ai nuovi gestori dell’impianto sportivo di Parco Caserta annunciavano l’apertura delle attività sportive di tutte le strutture entro il mese di gennaio 2016.

I lavori di adeguamento degli impianti, dov’è interessata, soprattutto, la piscina, si sarebbero dovuti svolgere con l’utilizzo della pista per gli allenamenti dei pattinatori. Cosa è cambiato in questi mesi? Il Comitato regionale FIHP Calabria, gli allenatori, le società sportive, gli atleti e la cittadinanza hanno il diritto di sapere perché viene loro inibita l’attività sportiva e soprattutto per quanto tempo. Il perchè non si riapre Parco Caserta. La poca chiarezza, la mancanza di sensibilità verso uno sport che porta in giro per l’Italia, e non solo, il nome della città di Reggio Calabria avendo numerosi atleti conseguito risultati sia in campo nazionale quanto internazionale, ci impongonouna riflessione e la necessità di avere risposte serie e concrete. Alla conferenza stampa di domani sono stati invitati il Sindaco di Reggio Calabria, il Vice Sindaco, gli Assessori comunali, i rappresentanti dell’ATI (che ha in gestione Parco Caserta) e gliamici del mondo rotellistico. Il Presidente FIHP Calabria Marisa Lanucara.