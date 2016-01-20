Associazione Incontriamoci Sempre: ecco il bilancio 2015

Il bilancio 2015 delle attività sociali e culturali di INCONTRIAMOCI SEMPRE si chiude positivamente, oltre cento le iniziative svolte,l’elegante sede nella bellissima e funzionale stazione FS di REGGIO C S CATERINA è da tempo un importante crocevia culturale di primo piano in Città, in Calabria, conosciuta a livello nazionale come esempio concreto di gestione e per il fermento culturale in una stazione Ferroviaria,un modello da importare.

I premi nazionali e la rassegna Calabria d’autore

Tra le attivita’ spiccano da anni,due importanti premi a livello nazionale, IL PREMIO SIMPATIA DELLA CALABRIA, IL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA ”FRANCESCO CHIRICO’, nel corso dell’anno spicca la rassegna CALABRIA D’AUTORE, al quarto anno, un format originale ed inimitabile, grazie alla sapiente regia del quartetto CALABRO’ MAURO STRATI MAZZEO, ha visto la partecipazione di importanti scrittori, giornalisti, artisti e poeti, il 2016 vedrà a breve il nuovo calendario che si protrarra’ oltre la primavera.

Ricco di soddisfazioni il CORSO TARANTELLE DEL SUD un viaggio dei balli popolari della nostra tarantella, la pizzica pugliese e la tammurriata campana, grazie alla sapiente direzione artistica della bravissima GIOVANNA SCARFO’ dei TARANPROJECT, grazie a lei centinaia di persone hanno imparato a ballare ed apprezzare le nostre tradizioni.

Le ultime iniziative svolte

Le ultime iniziative svolte ,hanno lasciato il segno per l’imponente partecipazione e per grande capacita’ organizzativa, dalla tombolata benefica del 26 dicembre scorso degli oltre 350 partecipanti all’AUDITORIUM DON ORIONE DI S ANTONNIO, al treno della BEFANA dello scorso 6 gennaio, LA STAZIONE di S CATERINA invasa da quasi 1000 persone, una grande giornata di festa e di gioia per i bambini ed i loro genitori,alla cerimonia del concorso nazionale di poesia FRANCESCO CHIRICO del 10 gennaio, una cornice di presenze numerosa e carica di significato per tutti.

Per il 2016 impegno e passione non mancano,tante le iniziative e gli eventi in cantiere,spiccano anche i progetti di un orto botanico in un terreno attiguo alla piazza della stazione,appena bonificato da una immensa discarica e la creazione di uno sportello del volontariato per aiutare persone in difficoltà economiche e sociale, per problematiche legali e medico-specialistiche.

Come precedentemente menzionato, impegno e passione non mancano,la nostra missione e’ contribuire a creare momenti di aggregazione sociali e culturali, la città ne ha tanto bisogno, contemporaneamente creare momenti di solidarietà piena e reale al servizio del prossimo.