Le opere del poeta calabrese Lorenzo Calogero tradotte in lingua inglese

Promossa dal Consiglio Regionale della Calabria congiuntamente con l’Associazione Culturale Anassilaos, il comune di Melicuccà, Villanuccia, Liriks, Archigramma, si terrà giovedì 28 gennaio alle ore 17,00 presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria la presentazione al pubblico calabrese della prima traduzione in lingua inglese – con il testo italiano a fronte – delle poesie del grande poeta calabrese Lorenzo Calogero.

“An Orchid Shining in the Hand: Selected Poems 1932-1960” il titolo dell’opera stampata negli Stati Uniti (Chelsea Editions – New York) del Prof. John Taylor, scrittore, poeta, saggista, Premio Anassilaos International per la Cultura. Autore di racconti, di prose brevi e di poesie (The Presence of Things Past (1992), Mysteries of the Body and the Mind (1988), The World As It Is (1998), Some Sort of Joy (2000), The Apocalypse Tapestries (2004) e If Night is Falling (2012).

John Taylor, poeta e traduttore

John Taylor è anche noto come specialista di letteratura francese contemporanea, di cui scrive regolarmente rassegne sul Times Literary Supplement (Londra). Si occupa anche di poesia internazionale nella rivista Antioch Review, dove appare in ogni numero la sua rubrica “Poetry Today”.

Un’ampia selezione dei suoi saggi su poesia e prosa francesi è apparsa in tre volumi con il titolo Paths to Contemporary French Literature (2004, 2007, 2012) e i suoi saggi su poesia europea nella raccolta Into the Heart of European Poetry (2008); questa raccolta comprende numerosi saggi su poeti italiani: Montale, Saba, Pavese, Caproni, Ungaretti, Sbarbaro, Sereni, Zanzotto, Erba, Cattafi, Mariani, de Palchi, Luzi, De Angelis e altri. Come traduttore, John Taylor ha tradotto recentemente le poesie di Philippe Jaccottet (And, Nonetheless: Selected Prose and Poetry, 2011), di Pierre-Albert Jourdan (The Straw Sandals: Selected Prose and Poetry, 2011) e di Jacques Dupin (Of Flies and Monkeys, 2011). È editor e co-traduttore d’una ampia raccolta dei testi del poeta italiano Alfredo de Palchi; questo libro (Paradigm: New and Selected Poems) apparirà del 2013.

Il programma dell’incontro

L’incontro, introdotto da Pina De Felice, responsabile Poesia dell’Associazione Anassilaos, sarà aperto da un video messaggio dello stesso Taylor. Seguiranno gli interventi di Daniele Castrizio, Francesca Neri, Nino Cannata. Letture dei versi di Calogero a cura dei poeti del Lunedì di Anassilaos.