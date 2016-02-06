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Yosonu, ecco il trailer dello spettacolo teatrale Parucercaparu – FOTO

Il trailer dello spettacolo Parucercaparu, andato in scena al Teatro Primo di Villa San Giovanni con il tutto esaurito, e le date del nuovo tour di Yosonu

06 Febbraio 2016 - 19:51 | di Vincenzo Comi

Yosonu in scena con lo spettacolo Parucercaparu al Teatro Primo di Villa San Giovanni

Dal contenitore di idee Yosonu arriva il trailer dello spettacolo teatrale Parucercaparu, in scena lo scorso 28/11 al Teatro Primo di Villa S.Giovanni (RC), che ha registrato il tutto esaurito.

QUI IL VIDEO: https://youtu.be/ACGU98SoFVA

Yosonu (artista dalle influenze molteplici e singolari da John Cage a Bobby Mc Ferrin, dagli Area ai Justice) e i suoi nonstrumenti saranno in tour dal 13 febbraio in lungo ed in largo per l’Italia, per la terza tranche del GiùBOX tour (che prende il nome dall’omonimo disco uscito a marzo 2015)che conta ben oltre 70 concerti in 14.000 chilometri. Creatura sperimentale di Peppe “drumz” Costa, Yosonu parte da Roma, passando da Trento e finendo a Bari (non solo live ma anche per workshop di body percussion), per poi volare a Londra per 4 spettacoli a fine aprile.

13/2 Klamm – Roma 14/2 Balù – Perugia 15/2 Padova (body percussion workshop) 17/2 Ravenna (body percussion workshop) 18/2 H-demia – Trento 19/2 Asilo occupato – L’Aquila 20/2 La Locomotiva – Corato (Ba) 21/2 Secret show – Taranto 23/2 (tba) – Puglia 24/2 Secret show – Altamura (Ba) 25/2 (tba) – Puglia

27/2 Greenpeace Arctic Festival – Gambarie (RC)

31/3 (L)imitazione – Reggio Cal. 21/4 London UK (tba) 22/4 London UK (tba) 23/4 London UK @ the Bird’s Nest 24/4 London UK @The Goat in Clapham Junction

www.giuseppecosta.net www.facebook.com/Yosonu-1481035158833949




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