Yosonu, ecco il trailer dello spettacolo teatrale Parucercaparu – FOTO

Dal contenitore di idee Yosonu arriva il trailer dello spettacolo teatrale Parucercaparu, in scena lo scorso 28/11 al Teatro Primo di Villa S.Giovanni (RC), che ha registrato il tutto esaurito.

QUI IL VIDEO: https://youtu.be/ACGU98SoFVA

Yosonu (artista dalle influenze molteplici e singolari da John Cage a Bobby Mc Ferrin, dagli Area ai Justice) e i suoi nonstrumenti saranno in tour dal 13 febbraio in lungo ed in largo per l’Italia, per la terza tranche del GiùBOX tour (che prende il nome dall’omonimo disco uscito a marzo 2015), che conta ben oltre 70 concerti in 14.000 chilometri. Creatura sperimentale di Peppe “drumz” Costa, Yosonu parte da Roma, passando da Trento e finendo a Bari (non solo live ma anche per workshop di body percussion), per poi volare a Londra per 4 spettacoli a fine aprile.

13/2 Klamm – Roma 14/2 Balù – Perugia 15/2 Padova (body percussion workshop) 17/2 Ravenna (body percussion workshop) 18/2 H-demia – Trento 19/2 Asilo occupato – L’Aquila 20/2 La Locomotiva – Corato (Ba) 21/2 Secret show – Taranto 23/2 (tba) – Puglia 24/2 Secret show – Altamura (Ba) 25/2 (tba) – Puglia

27/2 Greenpeace Arctic Festival – Gambarie (RC)

31/3 (L)imitazione – Reggio Cal. 21/4 London UK (tba) 22/4 London UK (tba) 23/4 London UK @ the Bird’s Nest 24/4 London UK @The Goat in Clapham Junction

www.giuseppecosta.net www.facebook.com/Yosonu-1481035158833949