San Valentino all’Hamburgeria: hamburger a forma di cuore e tante sorprese

Per la festa degli innamorati l'Hamburgeria prepara panini homemade a forma di cuore e un regalo per chi segue le regole

Questo San Valentino mettici il cuore!

“La nostra idea è di reinventare l’hamburger, nobilitandolo attraverso l’impiego di materie prime di alta qualità. E’ la nostra speciale attenzione a questi dettagli che fa di un semplice hamburger…un GOURMET BURGER!”

E’ questa la filosofia su cui si basa l’Hamburgeria, che per la serata di San Valentino vi inebrierà d’amore! In occasione della festa degli innamorati l’Hamburgeria sfornerà per voi dei gustosissimi panini homemade a forma di cuore, da riempire con l’hamburger che si preferisce tra la nostra vasta scelta di carni selezionate, da arricchire con i sapori di ingredienti freschi e genuini, scelti tra un’ampia varietà di formaggi, verdure, salse e tanto altro.

Il 14 Febbraio, potrai gustare i nostri deliziosi hamburger…A FORMA DI CUORE! Con un tocco d’amore…crea il gourmet burger dei tuoi sogni!

E siccome amiamo i nostri clienti, per la festa degli innamorati l’Hamburgeria vi farà un regalo: scegli l’hamburger a forma di cuore e riceverai in omaggio una cheesecake ai frutti di bosco!

Segui le regole:

Ordina il tuo panino a forma di cuore Scattagli una foto appena lo ricevi Postala su Facebook con l’hashtag #HMBLOVE, taggandoti nel luogo “Hamburgeria RC” Mostra il post alla cassa

E il dolce te lo offriamo noi!!

Festeggia il tuo San Valentino all’Hamburgeria, vi aspettiamo!