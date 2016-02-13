Dopo l’overdose di zucchero di San Valentino all’Hostaria dei Campi va in scena la festa di San Faustino

Domenica 14 febbraio alle ore 23:59 per la prima volta presso l’Hostaria Dei Campi dopo l’overdose di zucchero, cioccolato e rose rosse del San Valentino, si darà inizio alla Festa dei Single dove il romanticismo sarà offlimits. Hostaria Dei Campi (Pizzeria, Ristorante) rinomato locale reggino pensa anche ai single della Città di Reggio Calabria organizzando la Festa di San Faustino, evento dedicato a tutti coloro che hanno voglia di trascorre una serata di puro divertimento.

Riferimenti Storici.

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San Faustino di Sarezzo, in provincia di Brescia, secondo la tradizione San Faustino dava opportunità alle giovani fanciulle di incontrare il loro futuro “moroso”, ed è tutt’ora una ricorrenza patronale della Valtrompia. La leggenda racconta che Faustino fosse il figlio di una famiglia molto ricca di origine pagana, motivo per il quale divenne immediatamente cavaliere. Egli affascinato dalla religione cristiana si fece battezzare e decise di predicare la parola del signore in tutta la zona che comprendeva Brescia e i paesi circostanti. Faustino fu perseguitato dagli altri nobili perché si rifiutò di fare sacrifici in onore degli dei pagani, per questo motivo, entrò in forte contrasto con l’imperatore, che ordinò la sua uccisione.