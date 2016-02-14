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Collettiva AutonoMIA: OBR2016 rimandato causa maltempo

A causa del maltempo l'appuntamento con danza e riflessione sulla violenza contro donne e bambine slitta a lunedì 15 febbraio alle 17

14 Febbraio 2016 - 13:54 | di Federica Geria

OBR 2016 della Collettiva AutonoMIA in Piazza De Nava a Reggio Calabria, rimandato al 15 febbraio

A causa delle avverse condizioni climatiche ci vediamo costrette a rimandare l’evento OBR 2016 a domani, lunedì 15 febbraio 2016. Stesso luogo e stessa ora. Per permettere la partecipazione vi aspettiamo dunque tutte e tutti in Piazza De Nava alle ore 17.00. Viviamo insieme questo momento di danza e riflessione sulla violenza degli uomini contro donne e bambine.

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