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Ecco il nuovo singolo del giovane cantautore reggino Antonio Condello

Il cantautore reggino, che scrive testi e musiche e firma anche i video, pubblica Eva, simbolo della femminilità e del peccato, girato al Fortino di Pentimele

16 Febbraio 2016 - 09:29 | di Vincenzo Comi

Antonio Condello, cantautore reggino, con il singolo Eva

E’ uscito ieri, giusto il giorno di San Valentino, il nuovo singolo del giovane cantautore reggino ANTONIO CONDELLO, dal titolo emblematico “EVA”, con relativo video (questo il link youtube:https://www.youtube.com/watch?v=RRxE-WaTRwk ).

Antonio, oltre che cantautore, autore di tutti i testi e musiche dei suoi brani, è anche arrangiatore, produttore, musicista, videomaker e quindi regista e direttore della fotografia dei video associati alle canzoni che scrive per sé stesso e per molti altri giovani artisti reggini e non.

Cresciuto a Reggio Calabria, fin da piccolo si accosta alla musica leggera e comincia a studiare pianoforte, strumento che continua a suonare tuttora, essendo iscritto al corso Jazz del Conservatorio. Inoltre studia e collabora con il M° Franco Dattola presso la sua Accademia Musicale di Canto Moderno.

“EVA” è – nelle stesse parole dell’artista – il simbolo della femminilità e del peccato, e parla di una vicenda autobiografica, come quasi tutti i brani di Condello, che da sempre attinge alle sue esperienze personali per trarre ispirazioni per i suoi testi.

Il video è stato girato al Fortino di Pentimele e al Palazzo della Provincia a Reggio, e vede la partecipazione della giovane modella e cantante reggina Giulia Mariotto.

Il brano ha un suono moderno e accattivante, molto radiofonico, per cui siamo certi che non mancherà di riscuotere il successo che merita, presso le radio locali e speriamo anche nazionali. Al nostro concittadino talentuoso i nostri più fervidi auguri perché questo sia l’inizio di una lunga serie di successi.

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