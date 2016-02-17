Al gruppo reggino i ‘Follewer’ il titolo sanremese ‘La vetrina dei talenti’

Il duo di Giuseppe Cannistraci e Demetrio Mammì ha conquistato il terzo posto assoluto e il primo tra i cantautori: tra ringraziamenti e nuove ambizioni

Giuseppe Cannistraci in arte Pekalove e Demetrio Mammì in arte Nervain, hanno partecipato in coppia col nome di “Follewer” e sono arrivati alla finale di Sanremo Music Awards, un concorso che contava 3000 partecipanti totali.

Ma la svolta è stata Una Voce per Sognare Sanremo 2016 “La vetrina dei talenti“, manifestazione in cui sono arrivati al terzo posto nella classifica assoluta e primi nella categoria cantautori.

A consegnare il premio e a fare i complimenti, Giovanni Meozzi il maestro del grande Andrea Bocelli.