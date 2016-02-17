Al gruppo reggino i ‘Follewer’ il titolo sanremese ‘La vetrina dei talenti’
Il duo di Giuseppe Cannistraci e Demetrio Mammì ha conquistato il terzo posto assoluto e il primo tra i cantautori: tra ringraziamenti e nuove ambizioni
17 Febbraio 2016 - 10:26 | di Vincenzo Comi
Giuseppe Cannistraci in arte Pekalove e Demetrio Mammì in arte Nervain, hanno partecipato in coppia col nome di “Follewer” e sono arrivati alla finale di Sanremo Music Awards, un concorso che contava 3000 partecipanti totali.
Ma la svolta è stata Una Voce per Sognare Sanremo 2016 “La vetrina dei talenti“, manifestazione in cui sono arrivati al terzo posto nella classifica assoluta e primi nella categoria cantautori.
A consegnare il premio e a fare i complimenti, Giovanni Meozzi il maestro del grande Andrea Bocelli.
“Ringraziamo chi ci ha supportato ed aiutato ad arrivare a Sanremo – affermano i Follewer – ringraziamo soprattutto il nostro amico/sponsor, l’imprenditore reggino Antonio Mottareale. Dopo questa esperienza teniamo a dire che vogliamo puntare molto più in alto , e con l’aiuto della città forse potevamo farcela tutti insieme . Siamo arrivati li , con il supporto di pochi e l’invidia di tanti che hanno fatto di tutto per fermarci , ma non si può fermare la forza di volontà ed eccoci con il titolo sanremese che spero possa portare qualcosa di buono.”
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