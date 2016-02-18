Musica e diritti umani: al via i premi 2016 di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty

Dieci brani in corsa per il riconoscimento ai big, dai 99 Posse a Carmen Consoli, e il bando aperto per gli emergenti: scadenze e premi del festival di luglio

Al via i lavori di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty 2016 con l’annuncio delle 10 nomination del Premio Amnesty International Italia e il lancio del concorso per emergenti, al migliore dei quali viene assegnato il Premio Amnesty International Italia Emergenti al termine della fase live sul palco di Rosolina Mare (RO), dal 14 al 17 luglio.

PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA EMERGENTI 2016

Amnesty International e Voci per la Libertà premiano non solo i volti noti della musica italiana, ma, come ogni anno, sono alla ricerca del brano più rappresentativo delle tematiche legate ai diritti umani proveniente dalla scena emergente. Per questo motivo lanciano il bando di concorso che assegna il Premio Amnesty International Italia Emergenti.

La canzone, il cui testo dovrà ispirarsi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, sarà premiata da una giuria di esperti sul palco di Rosolina al Mare (Rovigo), durante il tradizionale festival Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty che quest’anno giungie alla diciannovesima edizione e si terrà dal 21 al 24 luglio. L’invito è rivolto a tutti i musicisti emergenti: se pensi di aver scritto un brano capace di incarnare e promulgare i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani invia la tua candidatura! Al vincitore sarà riservato un pacchetto promozionale comprendente la produzione di un cd singolo/ep o un videoclip della canzone vincitrice, che sarà promosso attraverso internet, carta stampata, radio e Tv. I 5 gruppi o solisti finalisti faranno parte del CD Compilation “Voci per la Libertà 2016” che sarà distribuito su tutto il territorio nazionale.

La scadenza del bando è il 30 aprile ma per tutti gli artisti che si iscriveranno entro il 19 marzo c’è l’opportunità in più del premio Web Social.

PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA 2016

Amnesty International Italia e Voci per la Libertà sono lieti di annunciare le 10 canzoni candidate al Premio riservato ai big della musica italiana, che quest’anno giunge alla sua 14esima edizione. Ecco i 10 brani candidati al Premio Amnesty International Italia 2016:

“87 ore” dei 99 Posse, “Pronti a salpare” di Edoardo Bennato, “Perché?” di Alex Britti, “Povero Drago” di Luca Bussoletti, “L’ultima notte” di Carmen Consoli, “Per questo paese” di Emma Marrone, “Figli come noi” de Il Muro del Canto, “Io come te” dei Nomadi, “Barbara” di Piotta (feat. Modena City Ramblers) e “Le case di Mosul” di The Sun.

Nel 2015 sono stati molti gli artisti attenti al tema dei diritti umani! Il riconoscimento viene assegnato da una giuria specializzata alla canzone che meglio di altre ha saputo promuovere i temi cari ad Amnesty International. Le 10 canzoni sono state scelte da un’ampia rosa di segnalazioni giunte dal pubblico.

In breve le 10 nomination:

99 Posse – 87 ore

La canzone è stata composta per la colonna sonora del film-documentario omonimo, che racconta la storia dell’insegnante Francesco Mastrogiovanni, costretto al TSO in seguito al quale morirà dopo 87 ore di agonia.

Pronti a salpare – Edoardo Bennato

Una folk song sull’attualissimo problema dei migranti e delle condizioni in cui affrontano i viaggi verso la speranza. Bennato unisce il sound delle Americhe alle grandi tragedie del mediterraneo per ricordarci che il mondo è un’unica grande casa.

Perché? – Alex Britti

Alex Britti trova un nuovo modo per affrontare il tema della violenza sulle donne, scrivendo una lettera indirizzata a un uomo che ha scacciato via l’amore con le stesse mani con cui una volta accarezzava la sua donna.

Povero Drago – Luca Bussoletti

Il pop di Luca Bussoletti ci ricorda l’importanza della fratellanza anche nei momenti oscuri. La canzone è stata scritta per i 40 anni di Amnesty International Italia; tutti i ricavati sono stati devoluti proprio ad Amnesty con il sostengo della nazionale cantanti.

L’ultima notte – Carmen Consoli

Carmen Consoli, già vincitrice del Premio nel 2010 e autrice di diversi brani legati ai diritti umani anche in questo album, propone una ballata che punta il dito contro l’interesse morboso della televisione per lo spettacolo macabro delle morti e dei dispersi che il mare porta con sé.

Per questo paese – Emma Marrone

La libertà di amare e di stare insieme al di là delle differenze sessuali, religiose e di razza, un invito al nostro Paese perché questo diritto sia riconosciuto. Un brano che crede che il cambiamento sia possibile.

Figli come noi – Il Muro del Canto

Nel folk dei Muro del Canto troviamo la tradizione della canzone politica, che ricorda tutte le vittime degli abusi di potere di chi, indossando una divisa, dovrebbe invece difenderci dalla violenza.

Io come te – Nomadi

Abbiamo tutti lo stesso sangue, la stessa faccia, cambia solo il colore della pelle. Un canto a cuore aperto sull’integrazione come arricchimento culturale e umano, nella canzone d’autore dei Nomadi, attenti narratori della contemporaneità.

Barbara – Piotta (feat. Modena City Ramblers)

Ancora un brano contro la violenze sulle donne, affrontata però dagli occhi delle vittime che spesso non riescono a denunciare i maltrattamenti subiti. Un testo ricco di vivide immagini che toccano l’ascoltatore grazie alla comunicatività del rap.

Le case di Mosul – The Sun

I giovani e coraggiosi The Sun non hanno paura di usare immagini forti per puntare i riflettori sulla guerra e invitare alla pace, al rispetto dei diritti umani, alla coesistenza pacifica e alla libertà religiosa.