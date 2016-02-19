Dal 4 al 22 marzo ‘Il mese della Misericordia’

Nuovo appuntamento con la solidarietà da parte della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il più antico Ordine Cavalleresco della storia e della Cristianità, le cui origini vengono tradizionalmente fatte risalire all’imperatore Costantino I il Grande. “Marzo – ha annunciato il Delegato Vicario Dott. Comm.re di Merito con Placca Aurelio Badolati – sarà il mese della Misericordia, progetto solidale che risponde ad uno degli scopi dell’Ordine, che ricordiamo sono il servizio alla Chiesa Cattolica e al prossimo in difficoltà oltre quello di offrire il suo maggior contributo di azione e attività alle grandi opere eminentemente sociali dell’Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza”.

Generi di prima necessità per i più bisognosi

Il progetto prevede la distribuzione di generi di prima necessità che anche in questa occasione, come avvenuto per le precedenti donazioni (ricordiamo i progetti “La settimana della solidarietà”; “Un Natale per tutti”; “……per un sorriso in più ai bambini bisognosi”) sono stati offerti (l’intero carico di un tir) dalla Esselunga S.p.A., una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione organizzata.

L’iniziativa rientra nel grande progetto umanitario “La fame del nostro vicino”, lanciato, nell’anno appena concluso, dal Gran Maestro dell’Ordine, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro. “Il mese della Misericordia” rappresenterà solo l’inizio delle tante iniziative solidali programmate dalla Delegazione Calabria per il corrente anno 2016. Difatti, non appena giungeranno in Calabria tutte le pedane di viveri, meritoriamente trasportate gratuitamente dalla D’Alterio Group di Villaricca (NA), verranno avviati una serie di progetti solidali che coinvolgeranno tutte le province della regione e interessanti soprattutto Parrocchie, Organismi Pastorali (Caritas), Comunità di anziani e giovani.

Tali organizzazioni saranno coloro che provvederanno a individuare gli ultimi e “invisibili”, applicando in tal modo quei “Valori della cristianità” sempre enunciati, nei suoi interventi, dal Delegato Vicario della Delegazione Calabria.

Queste le date e le strutture individuate per questa prima “tranche” di donazioni dell’anno 2016:

4 marzo – Terranova Sappo Minulio (RC), Parrocchia Maria Santissima Assunta; 5 marzo – Paola (CS), Pellegrinaggio e donazione, Santuario di San Francesco di Paola; 6 marzo – Bisignano (CS), Santuario Sant’Umile da Bisignano; 19 marzo – Dasà (VV), Chiesa Santi Nicola e Michele; 20 marzo – Reggio Calabria (RC), Suore Missionarie della Carità; 21 marzo – Varapodio (RC), Comunità Parrocchiali San Nicola e Santo Stefano; 22 marzo – Corigliano Scalo (CS), Parrocchia Maria SS. Immacolata.