Ecco Stand Up, il nuovo singolo del deejay reggino Moody
Dopo il successo di He Played, il dj calabrese Moody lancia il secondo singolo, un mix di dance e pop con chitarre e trombe, su tutte le piattaforme
27 Febbraio 2016 - 11:02 | di Vincenzo Comi
Si chiama “Stand Up” il secondo singolo di Moody, dopo il successo di He Played che ha fatto ballare tutti l’estate scorsa, l’artista lancia questo nuovo brano su tutte le piattaforme in digital download con etichetta DISSONANZE Records, dal 26 Febbraio anche in rotazione radiofonica.
Non la solita dance. Un brano fortissimo creato in pieno stile Moody.
Chitarre trombe ed una voce suadente si fondono perfettamente in un mix di Dance – Pop.
Moody si sta affermando nel panorama Dance Nazionale, si prospetta un 2016 di successi per il Dj Calabrese visto la programmazione prevista con il lancio di altre Hit.
questo è il link del videoclip
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