L’artista reggino Nigra ha sottoscritto un contratto con una nota casa discografica milanese
L'artista reggino Luciano Amodeo, in arte Nigra, sottoscrive un contratto con la milanese Top Records: il disco La stanza di seta sarà anticipato dall'EP La Madrugada
05 Marzo 2016 - 10:17 | di Vincenzo Comi
L’ufficio stampa dell’Associazione Culturale Spazio Nigra, rende noto che in data odierna l’artista reggino Luciano Amodeo, in arte Nigra, ha sottoscritto un contratto discografico con una nota casa discografica Milanese denominata Top Records, attiva nel mercato musicale italiano ed internazionale, guidata dal General Manager Dott. Guido Palma che vanta il ricevimento, (durante il festival di Sanremo 2013), del premio AFI alla carriera.
Il suddetto contratto premia un lavoro di due anni di studio condotto presso il The Cave di Daniele Grasso (noto produttore artistico), da Nigra e la sua band composta da Pasquale Caracciolo (chitarre), Roberto Aricò (contrabbasso) e Christian Gangeri (Batteria & percussioni).
Il disco, di prossima uscita, denominato “La stanza di seta” sarà anticipato da un EP-“La Madrugada” che sarà presentato il 23 marzo presso il Teatro sullo Stretto sito all’interno dei locali di RTV – zona industriale, Villa San Giovanni – alle ore 21, alla presenza di alcuni ospiti.
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