GoGreen4PatricksDay: alla Luna Ribelle il St. Patrick’s Party

Karadance, green stage latino e Patrick's Disco: giovedì 17 marzo Reggio Calabria si tinge di verde tra La Luna Ribelle e UP Music Theater

La festa di San Patrizio nata sull’Isola Smeralda ha conquistato tutto il mondo che il 17 Marzo si tinge di verde con l’iniziativa “Global Greening”, tantissimi sono gli sparsi nel globo che utilizzano l’hashtag ufficiale #GoGreen4PatricksDay.

Reggio Calabria:

Giovedì 17 Marzo presso La Luna Ribelle e UP MUSIC Theater si terrà il St. Patrick’s Party #Event #ReggioCalabria #Italy #GoGreen4PatricksDay, si inizia da subito al ristorante pizzeria La Luna Ribelle ore 22.00 col Karadance del team Ugorillla, mentre al UP MUSIC Theater 23.00 Progetto Salsa organizza il green stage latino, dopo le 00.30 Patick’s Disco della Σ MΣDITΣRRANΣA, tutto in un locale tutto in una notte.

La festa di San Patrizio nelle piazze italiane

Eventi in Italia:

In Italia quest’usanza si diffonde sempre di più e quest’anno al calar del sole potrete ammirare i monumenti più famosi illuminati di verde come il Colosseo, Torre di Pisa, Mole Antonelliana e tanti altri, mentre nelle piazze italiane ci saranno innumerevoli iniziative.

La movida non fa eccezione a Milano l’evento principale è all’Alcatraz il Paddy’s Party , Roma al Falls Road Pub il St. Patrick’s Day Party , Bologna addirittura quattro giorni di eventi all’Estragon Club Irlanda in Festa con un programma ricco di concerti tra cui i Bandabardò e Modena City Ramblers, a Verona spetta la corona con l’evento più grande d’Italia presso l’Arsenale di Verona info www.facebook.com/events/952356664801331/

Chi era San Patrizio e perché si festeggia

Il significato della festa :

Il Santo San Patrizio vissuto tra il 385 e il 461 nelle isole britanniche è stata la figura fondamentale per l’evangelizzazione dell’Arcipelago britannico, a lui sono legate l’introduzione della croce celtica, l’adozione simbolica del trifoglio come metafora della Trinità, e la leggenda di aver scacciato i serpenti dall’Irlanda, infatti è detto “Il Santo Scacciatore di Serpenti”.