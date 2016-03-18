In bilico: ecco il nuovo singolo del cantautore cosentino Nestore Verre

Da oggi, venerdì 18 marzo, in rotazione radiofonica In Bilico, il nuovo singolo del cantautore cosentino NESTORE VERRE, un brano che mette a fuoco la posizione dell’individuo, appunto in bilico tra la forza della realtà, fatta da una società sempre più cinica e sempre più vicina a quella descritta da Hobbes (Homo Homini Lupus), e la forza del sogno, che è quella che ti fa rimanere in alto, vivere ancora di emozioni che ti fanno in qualche modo sentire libero di essere. In bilico, quindi, esprime al meglio, a volte anche con ironia, la condizione attuale dell’essere umano, che è vero, è messo al centro del mondo, ma forse più come bersaglio che altro.

Prodotto da Neverland Music su etichetta Edizioni e Produzioni iNomadi s.r.l., il singolo – che anticipa l’album dal titolo Oltre me non esisto in uscita il 15 aprile – è disponibile in digital download, su tutte le piattaforme streaming e anche su youtube con un videoclip ufficiale per la regia di Francesco Fortino.

«Credo che questo brano in fondo metta in risalto il coraggio di vivere – racconta Nestore Verre – continuando a sognare nonostante questa società disgrega incita all’odio, vive di numeri, crea panico e ti lascia In bilico».

Hanno suonato: Max Mungari (chitarre e basso), Kikko Palmosi (tastiere e programs), Davide Calabretta (batteria).

Produzione/Mix/Mastering realizzati presso il Max Mungari Studio (Kr), da Max Mungari.

Il video è online al link:

https://www.youtube.com/watch?v=mbTT8hLRPN0

Foto Copertina: Sara Sganga.