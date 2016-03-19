‘Spazio Nigra’ presenta il nuovo EP ‘La Madrugada’
Conferenza stampa il 21 marzo e Data Zero il 23 al Teatro sullo Stretto per l'EP del cantautore reggino pubblicato da Top Records di Milano
19 Marzo 2016 - 10:13 | di Vincenzo Comi
L’associazione culturale “Spazio Nigra”, in occasione della pubblicazione dell’EP “La Madrugada”, del cantautore reggino Luciano Amodeo, pubblicato da Top Records di Milano sui più importanti digital stores nazionali ed internazionali e sui circuiti radiofonici a cui seguirà la “Data Zero” (show di presentazione dei brani contenuti nell’EP, con anticipazione di alcune canzoni dell’album di prossima uscita “La Stanza di Seta”) che si terrà presso il Teatro sullo Stretto di RTV, (alla presenza, tra gli altri,di alcune personalità del mondo della politica), in data 23/03/2016 alle ore 21,00, ha indetto la conferenza stampa prevista per giorno 21/03/2016 alle ore 11.00, presso i locali del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria siti in via caprera n°2 – 1° piano – (RC).
In occasione della “Data Zero”, oltre ad alcuni artisti ospiti sul palco ed alla proiezione in anteprima del videoclip
“La Stanza di Seta”, all’ingresso del teatro, è prevista una mostra dei quadri impressionisti dell’artista pittore
Giulio Amodeo.
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