‘Sleep’, a Berlino il primo concerto che si ascolta… mentre si dorme. Arriva in Italia?

Trecento letti, otto ore di musica e il pubblico che dorme: a Berlino il compositore Max Richter ha portato in scena l'esperimento Sleep

“Godetevi il viaggio, ci vediamo dall’altra parte”. Queste le parole con le quali il compositore brittanico Max Richter ha dato il via dalla vecchia centrale elettrica di Berlino a ‘Sleep‘, concerto che in realtá racchiude un vero e proprio esperimento.

Concerto dalla scaletta semplicissima, si tratta infatti di un unico brano in più movimenti, notturno e lento, dalla durata complessiva di 8 ore, da ascoltare (questa la particolaritá incredibile) mentre si dorme. Circa 300 i posti (vale a dire letti) occupati dal pubblico, Sleep secondo Richter “È una ninna nanna strumentale ed elettronica, ma è anche una riflessione sull’accelerazione delle nostre vite. Mi affascina capire come la mente funzioni durante il sonno e come la musica e la coscienza possano connettersi in maniera inusuale”.

Sulla scena, Richter ha alternato parti soliste, al piano, che accompagnato dall’orchestra. Ovviamente particolare e inusuale l’atmosfera, silenziosa e immobile, con il pubblico presente che si é lasciato cullare sulle note del concerto. “Dormire è una delle cose più importanti che facciamo e occupa circa un terzo della nostra vita. È una delle mie attività preferite sin da quando ero bambino” assicura il compositore brittanico.

Nella scrittura del brano, Richter si é fatto aiutare da un neuroscienziato, la volontá era quella di creare forme musicali che in un certo senso potessero conciliare il sonno. Concerto iniziato a mezzanotte, alle 8 in punto la conclusione con gli spettatori che al risveglio hanno potuto fare colazione e lasciare la vecchia centrale elettrica di Berlino. ‘Sleep’ sará in tour per l´Europa, possibile una tappa a Milano. Per un concerto dove dormire non é insulto, ma il massimo del complimento.