Alla Provincia il seminario sulla chitarra battente

Mercoledì 6 aprile dalle ore 16,30 nella sala Monsignor Ferro del Palazzo della Provincia si svolgera’ un seminario sulla chitarra battente,evento organizzato dall’associazione chitarra battente, l’ associazione incontriamoci sempre, ente provincia di Reggio Calabria ed il conservatorio musicale F.CILEA.

Ricco sara’ il parterre di questo evento:previste le partecipazioni dei maestri FRANCESCO LOCCISANO e MIMMO CAVALLARO,di SERGIO PUGLIESI liutaio dell’oliver guitar lab di SCILLA.

Inoltre vi sara’ la partecipazione del TRIO LOCCISANO con TONINO PALAMARA e SILVIO ARIOTTA,e di interpreti della chitarra battente come MARCELLO DE CAROLIS e MARCO BRUNO.

Una nutrita rappresentanza di studenti del conservatorio F CILEA sara’ presente e capitanata dalla presidente dott.ssa DANIELA DE BLASIO e dal direttore DOTT FRANCESCO BARILLA’.

Le istituzioni saranno rappresentate dal presidente dell’ente provincia, il dott. GIUSEPPE RAFFA,il vice presidente GIOVANNI VERDUCI, l’assessore alla cultura il DOTT. LAMBERTI CASTRONUOVO; per il comune di Reggio Calabria prevista la partecipazione del presidente DEMETRIO DELFINO.

Il seminario sara’ presentato dal noto presentatore MARCO MAURO.

L’ingresso e’ libero,con la cittadinanza invitata a partecipare.