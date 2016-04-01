Protocollo d’intesa tra Regione e Ordine dei Commercialisti

Un traguardo davvero importante, quello della giornata del 31 Marzo 2016, raggiunto dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, che ha visto la dott.ssa Daniela Diano Presidente del Comitato Pari Opportunità -promotrice di questa iniziativa -, il dott. Bernardo Femia Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti da un lato, congiuntamente all’Assessore Regionale al lavoro Avv. Federica Roccisano e l’On. Domenico Battaglia dall’altro, tutti insieme firmare e sottoscrivere il protocollo nell’ambito del il Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita, gestito dalla Finanziaria di Regione Calabria Fincalabra S.p.A., che prevede misure di accesso al credito destinato:

ad aziende che intendono assumere

all’autoimprenditorialità con lo strumento del microcredito

alla creazione di studi professionali, in varie forme giuridiche per giovani donne iscritte agli albi professionali.

Il protocollo e le sue finalità

E come tale, il protocollo, ha la finalità di creare tra i due Enti rapporti di collaborazione per favorire lo sviluppo di nuova occupazione nell’ambito delle professioni e del lavoro autonomo in generale, nell’ottemperanza delle norme previste per la gestione delle risorse pubbliche, della trasparenza e della correttezza per favorire la crescita delle nuove iniziative professionali delle giovani donne commercialiste.

Quindi, un segnale molto forte da parte delle autorità politiche di voler intraprendere una strada di collaborazione e coesione con i professionisti dell’ordine dei dottori commercialisti.

D’altronde è in tempo di crisi che ci rinnova, lavorando animosamente per l’ “IO” che deve tradursi in “NOI” ed in questo il CPO-ODCEC per tramite del suo Presidente dott.ssa Daniela Diano, che è stata portavoce edificante di questo neonato protocollo, adesso si dovrà operare nella ricerca di strumenti e modalità operative che possano facilitare le giovani donne commercialiste nel poter e dover beneficiare delle misure attivate dall’Assessorato stesso, nell’ottica di offrire al territorio Calabrese strumenti di qualità utili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e nuova occupazione.

La strategia vincente, resta sempre la stessa: risolvere i problemi a chi di problemi ne ha moto di più ed in questo solo la costante osservazione attiva coniugata con il costante rinnovamento possono dare risposte efficienti.