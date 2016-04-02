Nigra entra nella classifica ‘Indie Music Like’

A pochissimi giorni dall’uscita dell’omonimo EP, il singolo “La Madrugada” del cantautore reggino Luciano Amodeo in arte Nigra, pubblicato dalla Top Records di Milano, entra nella classifica “Indie Music Like” .

Le 250 posizioni sono segnale di una produzione ricchissima degli artisti indipendenti ed emergenti a favore della nuova musica italiana; tantissimi altri brani e molti altri nomi tutti da scoprire della nuova musica italiana, indipendente ed emergente nella play list di gradimento del mondo radiofonico Web e Fm.

La Indie Music Like viene diffusa dai partner: Suoni all’Alba (con il suo circuito di oltre 100 radio), Radio Tweet Italia, INDIEcè, Radio Left Wing, Radioradicchio, Indiana Music Mag, RadioCoop, Missione Radio, Radiodiabolico, Musichits … e tantissimi altri.

Il Tour dell’artista calabrese, iniziato con la “Data Zero” di grande successo, tenutasi presso il Teatro sullo Stretto RTV di Villa San Giovanni (RC) il 23 marzo scorso, proseguirà nelle prossime settimane verso molte altre località italiane, spingendosi con molta probabilità oltre confine.

A tal fine, verrà ufficializzato il calendario dei concerti consultabile nel sito: .