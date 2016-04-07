Alex Britti in concerto a Paola

Alex Britti il 2 maggio alle ore 21.30 terrà il suo concerto in Piazza IV Novembre di PAOLA (Cosenza).

L’album In nome dell’amore e il nuovo sound

Durante le esibizioni, Alex porterà sul palco i suoi più grandi successi e i brani dell’ultimo lavoro “In nome dell’amore Vol.1”, uscito il 20 novembre: il disco, caratterizzato da un nuovo sound in cui la chitarra acustica lascia spazio alla chitarra elettrica, contiene otto tracce tra cui il singolo di lancio “Perché?”, incentrato sul tema della violenza contro le donne e il brano presentato al Festival di Sanremo 2015 “Un attimo importante”.

I live “in trio” vedranno Alex alla chitarra, Fabrizio Sciannameo al basso elettrico e Manuel Moscaritolo alla batteria e verranno aperti dal singolo che dà il nome all’album e alla tournée: “In nome dell’amore“. Seguiranno “Gelido“, “Fino al giorno che respiro“, “Come chiedi scusa“, “Un attimo importante“, “Cinque petali di rosa“, “Da piccolo“, “Piove“, “Immaturi“, “Ti scrivo una canzone“, “Tra il Tevere e il blues“, “Milano“, “Se non ci sei“, “Le cose che ci uniscono“, “Fortuna che non era niente“, “Lo zingaro felice“, “Una su 1.000.000“, “Perché“, “Bene così“, “Solo una volta“, “Jazz“, “7000 caffè“, “Oggi sono io” e “La vasca“. Alex poi concluderà con la hit “Baciami e portami a ballare“.

Ingresso libero e anniversario di San Francesco

Ingresso libero. “In nome dell’amore tour 2016”, per il 600° Anniversario della Nascita di SAN FRANCESCO di Paola, a cura dell’Amministrazione Comunale di Paola.

Fatti di Musica 2016, 30ma edizione.