Grande successo per la seconda tappa di ‘La Madrugada’ di Nigra

In data 15 aprile 2015, si è tenuta la seconda tappa del “La Madrugada” tour 2016, di Nigra, presso il Ritual di Villa San Giovanni.

La seconda data del tour, sorta in stretta collaborazione con il conterraneo cantautore Domingo, ha riscontrato un grande successo tra il pubblico presente, che ha saputo apprezzare le sonorità e la grande originalità dei due progetti musicali proposti.

Nigra e Domingo, proseguiranno in collaborazione, nelle prossime due date che si terranno il 16 aprile 2016 a Giardini Naxos, ed il 17 aprile 2016 a Ragusa.

I due calabresi, che hanno dimostrato grande affiatamento artistico, proseguiranno, successivamente, il loro tour separatamente; portando la loro musica in molte altre località italiane, come preannunciato dal calendario di eventi pubblicati nelle rispettive pagine web.

I due progetti artistici proposti, accompagnati da Davide Foti (Tastiere) e Pasquale Caracciolo (chitarre), sono stati pubblicati e sostenuti da due importanti case discografiche del Nord d’Italia, che hanno saputo dar fiducia ai due cantautori calabresi, dando Loro l’opportunità di distinguersi nell’attuale panorama musicale italiano.