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I calabresi Nigra e Domingo stupiscono ancora

Si è conclusa la tre giorni di concerti dei due cantautori calabresi tra Villa San Giovanni, Giardini Naxos e Ragusa, con le strade che ora si dividono

18 Aprile 2016 - 08:28 | di Vincenzo Comi

Concerto dei cantautori calabresi Nigra e Domingo, tour La Madrugada e I Love Domingo

Si è conclusa la tre giorni di concerti, che ha visto i cantautori calabresi, Nigra e Domingo, esibirsi sui palchi del Ritual, Advanced Music Club ed infine, del Piccolo Teatro del Mercato rispettivamente, di Villa S.G., Giardini Naxos e Ragusa.

I due musicisti calabresi, Domingo e Nigra, impegnati nei rispettivi tour, “I Love Domingo” e “La Madrugada”, creando una splendida collaborazione, in una chiave musicale per l’occasione elettro/acustica, condividendo il palco di Domingo e quindi, il loro progetto musicale; hanno saputo stupire, emozionare e coinvolgere il pubblico presente che, a sua volta, ha voluto accogliere con grandissimo calore i due artisti calabresi.

I due progetti, sono stati accompagnati da musicisti, di grande spessore artistico: Davide Foti (Tastiere) e Pasquale Caracciolo (Chitarra).

Da domani le strade di Nigra e Domingo si divideranno, per far sì che entrambi possano proseguire per il raggiungimento delle nuove mete programmate all’interno dei tour, portando musiche, sonorità e storie d’eccellenza, in molte altre località italiane.

Tutto ciò, accade a poche settimane dalla pubblicazione dell’EP di Nigra, che precede l’album di prossima uscita “La Stanza di Seta”, che ha riscontrato sin da subito i consensi del pubblico, nonché degli addetti ai lavori entrando, il 23 marzo scorso, nella classifica Indie Music Like con il primo singolo La Madrugada.

www.spazionigra.it – www.domenicocalabro.com

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