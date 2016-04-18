Presentato ‘Frozen – Il Regno del ghiaccio’ l’evento organizzato da ‘Allegra Tribù’

“Frozen – Il Regno del ghiaccio” è il titolo del musical, tratto dall’omonimo film prodotto dalla Disney, organizzato da “Allegra Tribù”, associazione leader nell’animazione e lo spettacolo, presentato oggi a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, che andrà in scena giovedì prossimo alle 20.30 al cine teatro Odeon. Presenti, tra gli altri, l’ideatrice del musical Tamara Galesi, la regista Nadia Labate, la responsabile per la Calabria dell’associazione A.Fa.D.O.C. Maria Nucera, il presidente dell’associazione Allegra Tribù Giorgio Casella, il consigliere comunale Emiliano Imbalzano e il vicesindaco di Reggio Calabria Saverio Anghelone.

Quattro mesi di preparativi per il musical

“Sono serviti 4 mesi di preparativi – ha dichiarato Giorgio Casella – per proseguire in questo percorso progettuale che, ormai da tre anni, ci ha permesso di portare a teatro circa 2000 persone per ogni edizione. Abbiamo sposato la causa di Afadoc, a cui sarà devoluto una parte del ricavato della serata, perché oggi più che mai ci sembra doveroso sostenere chi si impegna in favore di soggetti affetti da patologie rarissime, quelle che colpiscono pochissimi bambini e che per questo sono meno conosciute di altre. A tal proposito, voglio ringraziare il nostro principale sostenitore, il Caffè Tabacchi di Tonino Foti, che è stato disponibile sin dal primo momento a supportarci in questa iniziativa. Siamo convinti – ha concluso Casella – che giovedì sera ci sarà una risposta soddisfacente da parte dei cittadini, in grado di ripagare i nostri sforzi”.

“Sono soddisfatta e quasi commossa – ha affermato la responsabile per la Calabria di Afadoc Maria Nucera – dalla vicinanza e dal supporto di Allegra Tribù, che ci ha dimostrato grande sensibilità e ci ha appoggiato nella battaglia a queste patologie rare e poco conosciute.

Questa partnership è una iniezione di fiducia – conclude Maria Nucera – e sarà una nuova occasione anche per promuovere le nostre attività”.

“Siamo sempre contenti di sostenere questo genere di iniziative – ha affermato il vicesindaco Anghelone – che hanno, come scopo principale, anche quello di supportare quanto più possibile le persone meno fortunate”.