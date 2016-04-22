Domani l’inaugurazione del Punto Rotary

Si terrà domani, sabato 23 aprile 2016 alle ore 10, nel salone della Parrocchia di San Giorgio Martire, l’inaugurazione ufficiale del Punto Rotary, realizzato nell’ambito dell’omonimo progetto umanitario del Rotary Reggio Calabria.

Nella struttura adiacente alla Chiesa di San Giorgio Martire (Via Boschicello, 5), il club ha allestito un centro medico di primo ascolto per persone bisognose, fornendo inoltre attrezzature per la cucina, per il salone della mensa della Caritas, per il deposito delle derrate alimentari, nonché armadi e strumenti per l’ufficio.

Il Centro è il risultato di una delle azioni più qualificanti in campo sociale del Rotary Reggio Calabria, che già da diversi anni ha avviato una proficua collaborazione con gli uffici territoriali della Caritas italiana, in linea con lo spirito di servizio alla comunità e i principi di solidarietà sociale che animano il Rotary.

I lavori della cerimonia di inaugurazione saranno aperti dal presidente del Club, Vincenzo Papalia. Ai saluti delle autorità civili seguiranno le relazioni di Pasquale Cama (presidente della commissione di club Rotary foundation), Filippo Lanuzza (coordinatore e referente del progetto Punto Rotary) e don Nino Pangallo (direttore della Caritas diocesana). Le conclusioni saranno affidate al governatore del Distretto 2100 Giorgio Botta. Saranno presenti i rappresentanti dei club Locri, Melito Porto Salvo, Nicotera – Medma, Palmi, Reggio Calabria Nord e Reggio Calabria Sud Parallelo 38.