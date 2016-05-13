‘Minori e famiglie’, incontro al Dipartimento di Giurisprudenza
Il 14 maggio al Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia di Reggio Calabria un incontro sui diritti dei minori, con crediti formativi per gli avvocati
13 Maggio 2016 - 15:00 | di Federica Geria
“Minori e famiglie”. Questo è il tema dell’incontro programmato per giorno 14 Maggio alle ore 11,30 nel Salone del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia in Via Tommaso Campanella n. 38/A. Dopo i saluti di Vincenzo Nico D’Ascola, Senatore e Presidente Commissione Giustizia Senato della Repubblica, Francesco Manganaro, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza-Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Alberto Panuccio, Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Reggio Calabria e Fabio Balzani del Foro di Roma, l’introduzione sarà affidata all’avvocato Lello Spoletini presidente nazionale delle Associazioni “Tutela dei diritti” e “Centro Nazionale studi e Ricerca sul diritto di famiglia e dei minori”. L’incontro, moderato e coordinato dall’avvocato Ivan Marrapodi, sarà caratterizzato da una serie di interessanti interventi ai quali prenderà parte la presidente Associazione “Italide” – Istituto Europeo di Cultura Politica Antonella Freno, il sociologo e Garante per l’infanzia e per l’adolescenza Regione Calabria Antonio Marziale, lo psichiatra e ordinario Università “La Sapienza” di Roma Vincenzo Mastronardi e lo psichiatra forense, docente universitario Pasquale Romeo.
A seguire una breve relazione del responsabile formazione Consiglio Ordine degli avvocati di Reggio Calabria Giuliana Barberi che si soffermerà sui diritti e doveri nei rapporti tra avvocati e parti nell’eventuale ascolto del minore anche ai sensi dell’art. 36 Codice deontologico forense. Inoltre, vi sarà la presentazione delle Associazioni “Tutela dei diritti” e “Centro Nazionale studi e Ricerca sul diritto di famiglia e dei minori”per la promozione e diffusione della conoscenza dei diritti e del diritto di famiglia attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze corsi di formazione e scuole di specializzazione quali strumento di formazione.
Agli avvocati saranno riconosciuti due crediti formativi per la partecipazione all’evento. Per info e iscrizioni è possibile contattare la dottoressa Maria Laura Falduto all’indirizzo email: m.laurafalduto@virgilio.it
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