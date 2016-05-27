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Giuseppe Livoti relatore al convegno ‘Smaug e Fafnir’

Il presidente de Le Muse sarà relatore a Morano Calabro in un convegno dedicato ai draghi tra folklore, simbologia, letteratura e arte

27 Maggio 2016 - 13:49 | di Federica Geria

Giuseppe Livoti, presidente de Le Muse, relatore al convegno Smaug e Fafnir a Morano Calabro

Trasferta cosentina per Le Muse ed il suo presidente Giuseppe Livoti che, in qualità di relatore è stato invitato domenica prossima, 29 maggio alle ore 17,30 in occasione del convegno presso il Castello Normanno Svevo di Morano Calabro, dal titolo “Smaug e Fafnir: i draghi e le loro storie nel folklore, nella simbologia, nella letteratura e nell’arte” organizzato con il patrocinio dell’amministrazione di Morano e del Museo Naturalistico “Il Nibbio”.

L’evento organizzato dall’Ateneo Tradizionale Mediterraneo, dall’Associazione di Diritto Privato per lo studio ed approfondimento di discipline umanistiche tradizionali e la Società Tolkieniana Italiana riguarda un approfondimento sull’immagine del –drago– come archetipo di ieri ed oggi tra fantasia e realtà, ai suoi significati simbolici ed iconologici approdando ai serpenti alati ed agli esseri mostruosi nelle leggende e nel folklore.

Livoti, in qualità di docente di storia dell’arte, critico e giornalista, si soffermerà sulla figura dei draghi nell’arte e nell’archeologia da come si evince in numerose storie e manufatti della provincia di Reggio Calabria oltre ad approfondire i suoi significati e significanti.

Inoltre tanti illustri relatori insieme al presidente de Le Muse: dopo i saluti istituzionali del sindaco di Morano dott. Nicolò De Bartolo e della dott.ssa Antonietta Campo – accademico, relazioneranno l’avv. Giuseppe Lombardo De Luca, l’ing. Marco Galeazzi, l’avv. Davide Tarsitano e concluderà il rettore prof. Luigi Prunetti.

Installazioni artistiche saranno a cura dello scultore Angelo Algieri e le letture poetiche saranno della poetessa Anna Lauria.

Giuseppe Livoti, presidente de Le Muse, relatore al convegno Smaug e Fafnir a Morano Calabro

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