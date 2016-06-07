Confindustria e Ordine dei medici insieme per ‘L’alimentazione…’

Si svolgerà il prossimo giovedì 9 giugno, inizio ore 9.45, presso la Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), l’incontro dal titolo “L’alimentazione a sostegno della vitalità del bambino” organizzato da Confindustria Reggio Calabria con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria.

I saluti del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea e del vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, Giuseppe Zampogna daranno il via ai lavori che saranno introdotti da Antonino Nicolò, pediatra e neonatologo. Uno spazio di aggiornamento e confronto che si arricchirà, inoltre, del contributo di Anna D’Eugenio, medico nutrizionista, docente presso l’Università di Bari. Seguirà il dibattito.