Confindustria e Ordine dei medici insieme per ‘L’alimentazione…’
Giovedì 9 giugno nella Sala Convegni di Confindustria un incontro con pediatri e nutrizionisti sull'alimentazione dei più piccoli
07 Giugno 2016 - 11:56 | di Vincenzo Comi
Si svolgerà il prossimo giovedì 9 giugno, inizio ore 9.45, presso la Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), l’incontro dal titolo “L’alimentazione a sostegno della vitalità del bambino” organizzato da Confindustria Reggio Calabria con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria.
I saluti del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea e del vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, Giuseppe Zampogna daranno il via ai lavori che saranno introdotti da Antonino Nicolò, pediatra e neonatologo. Uno spazio di aggiornamento e confronto che si arricchirà, inoltre, del contributo di Anna D’Eugenio, medico nutrizionista, docente presso l’Università di Bari. Seguirà il dibattito.
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