Sagra dei frutti di mare: arriva la serata dedicata al Pesce Fritto

Quarto appuntamento della stagione per Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant: dopo la Degustazione dello Xifia Gladius, il Week end del benessere e la Sagra dei Frutti di Mare arriva alla Quarta edizione la speciale serata totalmente dedicata al Pesce Fritto.

Organizzata presso una location mozzafiato, a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, nella spiaggia curata e allestita dagli stessi gestori che, avviando nel 1992 il Lido Chianalea, hanno attirato l’attenzione di una produzione franco tedesca che ha realizzato un intero servizio su di loro, dal taglio turistico ed enogastronomico, video a cura di Emanuela Casentini trasmesso sul canale arte.tv il 27 giugno 2016 alle ore 19.30.

Una serata da non perdere

venerdì 29 luglio 2016 ore 21 Cala delle Feluche

Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

Il menu e la musica dal vivo

Il menu si comporrà di un primo e un secondo basati su vari tipi di frittura, acqua e vino bianco della casa ed un sorbetto al limone digestivo per concludere. Il tutto sarà accompagnato dalla band ITALIAN SOUND, che ci delizierà unicamente con musica italiana.

Imperdibile dunque per i palati più curiosi l’appuntamento con le fritture di pesce tipiche della stagione estiva, soprattutto per chi, rientrando in terra natia, porta con sé questo desiderio già trasformato in sapore.

Prezzi e prenotazione

I Prezzi diversificati in base alla sistemazione, tutti comodamente seduti e serviti al tavolo:

In Privè € 25

In Sala € 20

In spiaggia € 18

Obbligatoria la prenotazione

Sito web: www.caladellefeluche.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CaladellefelucheChianalea/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/636950806459680/

Cell 329/9893032 334/1227461 anche su whatsapp