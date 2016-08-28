City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A Belvedere Marittimo la Festa del libro

Sulla terrazza del Museo del Mare la presentazione del volume di Vincenzo Mazzeo, primo titolo della collana Salute e Benessere

28 Agosto 2016 - 09:12 | di Vincenzo Comi

Festa del libro al Museo del Mare di Belvedere Marittimo

Nello splendido scenario della terrazza del Museo del Mare di Belvedere Marittimo, nota località balneare del Tirreno cosentino, è stata celebrata la Festa del libro con la presentazione del volume di Vincenzo Mazzeo dal titolo Il potere della guarigione. Curare e guarire. La medicina su misura per ogni persona che ha inaugurato la collana Salute e Benessere – Davide Ghaleb Editore, diretta dal docente di estetica Antonio De Sensi.

Sono intervenuti all’iniziativa, moderata dallo scrivente, oltre ai già citati Mazzeo e De Sensi, Francesca Impieri, assessore comunale alla cultura; Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale UNPLI; Maria Grazia Cianciulli, dirigente Licei “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo; Francesco Antonio Rosselli, cardiologo – Ospedale di Castrovillari; Concetta Grosso, presidente provinciale CIF; Luigi Lupo, direttore de La Voce dell’ANC – Sezione di Cosenza e alcuni rappresentanti di associazioni che operano sul territorio.

Una partecipazione attiva e qualificata che ha segnato positivamente un evento fortemente voluto da Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale UNPLI.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Belvedere Marittimo Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?