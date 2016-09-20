Nuovo servizio ASC Health LAB ideato dal Comitato Provinciale ASC

Nuovo servizio per gli associati del Comitato provinciale: a chi serve il certificato non agonistico, chi può rilasciarlo e per quanto vale

Il Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria è lieto di annunciare il nuovo servizio a disposizione di tutti gli associati: ASC Health Lab Reggio Calabria.

ASC Health Lab nasce con l’intento di supportare tutti i nostri associati in merito alle linee guida in materia di “Certificati per l’attività sportiva non agonistica”.

Il servizio e le informazioni utili

Alcune precisazioni ed informazioni relative al servizio attivato:

A chi serve il certificato di attività sportiva non agonistica?

Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare;

Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale;

Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.

Per andare in palestra è necessario il certificato medico di attività sportiva non agonistica?

Si, se la palestra è affiliata al CONI per tramite di una Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva e il cliente viene tesserato all’atto dell’iscrizione in palestra.

Se invece la palestra non è affiliata al CONI, allora il cliente vi svolge soltanto un’attività ludico-motoria e quindi non serve alcun certificato medico. Spesso la palestra chiede comunque la certificazione per ragioni assicurative. Vi possono essere palestre affiliate al CONI, in cui alcuni clienti vengono tesserati, mentre altri no. In questi casi, solo i clienti tesserati devono presentare il certificato per attività non agonistica, mentre gli altri non devono presentare alcunché. Ovviamente quanto detto sopra, vale non solo per le palestre, ma anche per le piscine e altri impianti sportivi.

Chi può rilasciare questo certificato?

I medici specialisti in medicina dello sport;

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti;

I medici della Federazione medico-sportiva italiana del CONI.

Quanto dura il certificato?

Ha validità di un anno dalla data di rilascio.

La convenzione con gli specialisti

Il nostro Comitato, in base ad una convenzione con alcuni specialisti in medicina dello sport, offre la visita di valutazione a domicilio per chiunque ne faccia richiesta (previo appuntamento).

L’associazione dovrà mettere a disposizione solamente una sala con lettino, dove il medico effettuerà le visite.

Tale visita consiste in:

elettrocardiogramma a riposo

misurazione della pressione

visita medica generica

rilascio del certificato

Sarà totalmente a cura del medico convenzionato ASC Health Lab mettere a disposizione tutti gli strumenti utili per effettuare la visita.

Per info e prenotazioni:

info@ascreggiocalabria.it

Mobile: 3281722070