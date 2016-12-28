Il 30 dicembre al Campoli la 2^ edizione del Triangolare ADMO

Il 30 dicembre allo stadio Campoli di Bocale tre squadre in campo per la donazione di midollo osseo, con banco informativo ADMO e ingresso gratuito

Si svolgerà il 30 dicembre allo stadio “Campoli” di Bocale la seconda edizione del Triangolare ADMO, organizzato dalla società Bocale Calcio ADMO e dall’Associazione Donatori Midollo Osseo di Reggio Calabria. Come nella prima edizione, datata dicembre 2014, la manifestazione vedrà prendervi parte Bocale ADMO, Pro Pellaro e ReggioMediterranea; in quel caso, ad aggiudicarsi il triangolare furono i biancorossi padroni di casa.

Per l’occasione sarà allestito un banco informativo, dove la Responsabile dell’ADMO Reggio Calabria, Manuela De Lorenzo, sarà a disposizione di chiunque voglia ottenere maggiori chiarimenti riguardo la donazione, fornendo agli interessati materiale informativo del caso.

Il 2° Triangolare ADMO prenderà il via con la prima sfida alle ore 15; il secondo incontro vedrà affrontarsi la perdente del primo match con la squadra che ha riposato; l’ultima sfida sarà quella che completerà il trittico di incontri.

La manifestazione sarà diretta da una terna arbitrale dell’UISP. L’ingresso allo stadio “Campoli” è gratuito, vi attendiamo numerosi.