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Il 30 dicembre al Campoli la 2^ edizione del Triangolare ADMO

Il 30 dicembre allo stadio Campoli di Bocale tre squadre in campo per la donazione di midollo osseo, con banco informativo ADMO e ingresso gratuito

28 Dicembre 2016 - 14:42 | di Federica Geria

Triangolare ADMO allo stadio Campoli di Bocale

Si svolgerà il 30 dicembre allo stadio “Campoli” di Bocale la seconda edizione del Triangolare ADMO, organizzato dalla società Bocale Calcio ADMO e dall’Associazione Donatori Midollo Osseo di Reggio Calabria. Come nella prima edizione, datata dicembre 2014, la manifestazione vedrà prendervi parte Bocale ADMO, Pro Pellaro e ReggioMediterranea; in quel caso, ad aggiudicarsi il triangolare furono i biancorossi padroni di casa.

Per l’occasione sarà allestito un banco informativo, dove la Responsabile dell’ADMO Reggio Calabria, Manuela De Lorenzo, sarà a disposizione di chiunque voglia ottenere maggiori chiarimenti riguardo la donazione, fornendo agli interessati materiale informativo del caso.

Il 2° Triangolare ADMO prenderà il via con la prima sfida alle ore 15; il secondo incontro vedrà affrontarsi la perdente del primo match con la squadra che ha riposato; l’ultima sfida sarà quella che completerà il trittico di incontri.

La manifestazione sarà diretta da una terna arbitrale dell’UISP. L’ingresso allo stadio “Campoli” è gratuito, vi attendiamo numerosi.

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