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A Salice lo scambio di auguri con Nuova Solidarietà

Venerdì 30 dicembre al Verde Pubblico di Salice, accanto al Presepe, il tradizionale scambio di auguri con cori e Young Band Euterpe

28 Dicembre 2016 - 10:40 | di Redazione

Auguri di Natale, immagine per le iniziative natalizie di Soveria Mannelli

Come ogni anno, Nuova Solidarietà organizza uno scambio di auguri con la comunità del territorio e con tutte le agenzie educative al suo interno presenti. Un momento di condivisione e gioia da trascorrere con il mondo associazionistico, con i ragazzi delle scuole del comprensorio, con tutte le realtà parrocchiali e civili, con i rappresentanti delle istituzioni. Venerdì 30 dicembre alle ore 18.30, al Verde Pubblico di Salice, a far da sfondo la splendida cornice del Presepe, allestito per il ventottesimo anno consecutivo, lo scambio di auguri sarà allietato dai cori associativi dell’Associazione e dalla Young Band Euterpe, diretta dal Mo giuseppe Maira.

L’evento, inserito nel programma del “Ravvivare il Natale 2016”, punta in modo diretto e affettivo, a raggiungere tutte le famiglie del territorio, con un intenso messaggio di solidarietà e di condivisa speranza per un 2017 colmo di serenità.

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