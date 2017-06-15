Beppe Fiorello sarà Mimmo Lucano, sindaco di Riace

di Alessandro Sica – Beppe Fiorello, il popolare attore protagonista dell’ultima fiction Rai, “I fantasmi di Portopalo”, continua con le storie vere, contenenti scelte etiche e risvolti educativi.

La nuova fiction in questi giorni in fase di lavorazione proprio sul territorio calabrese, intende ricostruire la vita del primo cittadino di Riace.

“È la storia di Mimmo Lucano – spiega la direttrice di RaiFiction – che ha accolto i migranti creando un’opportunità di crescita per la sua comunità e per Riace, paese calabrese che si era svuotato. I migranti hanno ripopolato il paese, è un esempio di integrazione straordinario”. “Sento già la battuta: “Portateli a casa tua” – aggiunge Fiorello – invece questo progetto realizzato dovrebbe diventare un modello. L’idea mi è venuta una notte, navigando su Internet, a caccia di idee. Tra le cinquanta persone più importanti stilata da Fortune, tra tanti nomi di potenti della terra, al quarantesimo posto degli uomini più influenti del mondo leggo: Mimmo Lucano. Chi è? Cerco e trovo la sua storia. Nel 1998 a Riace sbarca una nave carica di curdi.

Le vecchie case e le botteghe abbandonate rinascono, ora ci lavorano un calabrese e un migrante. Ho girato per Riace, c’è tutto il mondo, è una comunità perfetta. È bellissima perché in ogni bottega trovi un calabrese e un migrante, un calabrese che fa il pane con un’indiana, un netturbino cingalese. Il modello Riace ti dice che il Paese non deve avere paura dei migranti”. “Non dobbiamo avere paura dei migranti – dice con passione l’attore tra gli applausi – ma di chi non sa gestire queste anime perse. Siamo tutti migranti. Lucano mi ha raccontato delle lacrime della madre quando accompagnò la sorella che si imbarcava per l’Argentina. Sapeva che non l’avrebbe più rivista. È un gioco di specchi la migrazione: loro siamo noi”. La miniserie, andrà in onda su Rai1 non prima del 2018, ma il buon riscontro di pubblico appare sin da ora una certezza.