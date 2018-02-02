Domenica 4 febbraio alle 12 la Viola gioca a Rieti, squadra di metà classifica che ha cambiato allenatore e qualche pedina: le parole di Caroti e del coach avversario

Lorenzo Caroti durante una recente intervista parla così della prossima avversaria della Viola: “Rieti è un’ottima squadra, giocatori d’esperienza. Noi andremo lì a testa alta, andremo lì per vincere, per continuare. Loro hanno cambiato qualcosa nel corso della stagione,vedremo come preparare al meglio questa partita”.

Rieti si trova a metà classifica, in una posizione tranquilla, proprio dietro il posto playoff dove attualmente si trovano i neroarancio reduci dalla vittoria con Casale

La partita d’andata e il roster di Rieti

La partita di andata terminò con 4 punti di vantaggio per la Viola che fece come spesso accade della difesa il punto di forza su cui basare il match. Se i reggini hanno mantenuto gran parte di quell’assetto non è così per Rieti che hanno cambiato allenatore e qualche pedina del roster che dispone dei seguenti giocatori: Melchiorri, Tommasini,Hearst,Savoldelli, Casini, Olasewere, Conti, Gigli, Marini, Carenza.

Un misto di esperienza, concretezza e carattere. A partire dall’ex Casini che molto bene ha fatto a Reggio Calabria.

Rieti reduce dalla sconfitta con Biella

Rieti è reduce da una sconfitta di quattro punti con Biella. Il coach Rossi si è espresso così a seguito del match: “Molto equilibrata e la differenza è venuta in primis dai rimbalzi offensivi concessi a Biella, molti dei quali in momenti decisivi. Inoltre ha influito la nostra cattiva gestione del pallone, in alcune situazioni, che non ci ha permesso di concretizzare quanto di buono fatto in difesa.

Ovviamente quando si giocano partite di alto livello come quelle di oggi, per vincere serve la perfezione ed anche i piccoli dettagli fanno la differenza. Oggi tali dettagli sono stati i rimbalzi e la gestione del pallone, in alcuni casi, approssimativa.”

Dunque questa domenica 4 febbraio alle ore 12 attende un match molto ostico ai neroarancio che dovranno curare tutto nei minimi particolari contro un gruppo che ha dato del filo da torcere a tutti i roster sinora affrontati.

Foto di Maurizio Polimeni