Reggina: il centrocampista Abonckelet sui momenti difficili, la pressione, il rinvio e le indicazioni di Marchionni

E’ il capocannoniere della Reggina con quattro reti, alle quali si aggiungono anche le due di Coppa Italia. Il centrocampista Abonckelet è uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione, si è concesso ai microfoni di Gazzetta del Sud per parlare del momento degli amaranto: “Essendo un centrocampista non pensavo di segnare così tanto a inizio stagione, ma sapevo, che con un gruppo forte come il nostro, mi sarei trovato spesso in zona offensiva. Sono molto contento.

Ho sempre giocato con cinque uomini a centrocampo. Questo sistema mi permette di attaccare gli spazi, essere incisivo in fase offensiva e svolgere al meglio il mio ruolo di centrocampista box to box.

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Nel corso di un campionato tutte le squadre attraversano momenti di grande forma e altri più difficili. Avevamo perso un pò di energia e questo ci ha creato qualche difficoltà, ma siamo riusciti a superare quel momento e a ripartire.

Qui si vive di calcio, c’è un’atmosfera magica che ti spinge a dare sempre di più. La qualità è altissima e siamo sempre sul pezzo. Sono convinto che faremo grandi cose. Sappiamo di dover vincere il campionato e che i giocatori sono stati scelti proprio per centrare questo traguardo. Siamo in grado di gestire la pressione e scendiamo in campo sempre a mente libera.

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Il rinvio? Ci stiamo allenando come al solito. Avremmo voluto non riposare. Saremo comunque pronti per il recupero, calendarizzato mercoledì. Sin dall’inizio il mister, conoscendo lei mie capacità di inserimento, mi ha chiesto di essere particolarmente presente in area avversaria”.