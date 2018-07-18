Weekend intenso al Cala Azul. Il consueto party del sabato è stato anticipato al venerdi. Edizione speciale del ‘Divine Follie‘, format rinomato con tema ispirato ai party di Ibiza. Animazione curata da Rievent, un gruppo di ballerini allieterà gli ospiti e darà un tocco di originalità al party.

Due gli spazi musicali: sala caraibica affidata ad Etoile Dance, sala disco-commerciale curata dallo staff Cala Azul. Le domeniche del Cala Azul entrano nel vivo. Domenica 22 luglio ‘Miss maglietta bagnata‘, classico concorso di bellezza che ogni anno si tiene nelle principali spiagge di tutta Italia. Party domenicale organizzato, oltre che dallo staff Cala Azul, anche dalla Share Rc e More, con animazione e balli caraibici affidati a Progetto Salsa ed Etoile Dance.

“Sarà una domenica diversa, al divertimento vogliamo abbinare il relax e il comfort per tutti i nostri clienti -assicura lo staff Cala Azul-. Vogliamo ringraziare il pubblico numeroso che è venuto a trovarci sabato scorso, in occasione del party con ospite Luigi Mastroianni. E’ stata una serata splendida, credo piacevole per tutti i presenti. Siamo più che soddisfatti dalla disponibilità e professionalità di Mastroianni, anche per questo motivo abbiamo deciso di ospitare la settimana prossima un altro ex partecipante di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi”.