Sabato 20 ottobre il Top Club riapre per la nuova stagione con due sale e due proposte musicali: One Night Latina e Pop Club

Il Top Club riapre dopo la pausa estiva. La celebre discoteca situata a Mosorrofa, una delle più storiche e rinomate di Reggio Calabria, si prepara alla stagione 2018-2019 con tantissime novità.

Sabato 20 ottobre il primo appuntamento della nuova stagione, il Top Club per l’occasione si ‘sdoppia’. Due le sale con ingresso dedicato, due le proposte musicali differenti, unico il divertimento.

Nella sala principale, la ‘One Night Latina’ organizzata da Progetto Salsa. Un appuntamento da non perdere con la musica latina, tanti gli ospiti che animeranno la serata e coinvolgeranno il pubblico: Las Fires, Sud Latin Team, Fuerza Sabrosa, Anna e Sleed, Salsa Deluxe e Robin G y su Latin White. Un evento speciale, che trasformerà il Top Club nella ‘capitale’ caraibica.

Nella sala privé invece, la discoteca si trasforma e diventa ‘Pop Club’. Un evento organizzato da You Pop, con dj set Le Cremerie e Daniele Giustra in consolle. Divertimento assicurato grazie ad una proposta musicale variegata, che attraverserà gli ultimi decenni con le hit più famose.

Il 20 ottobre, con il primo appuntamento della nuova stagione, il Top Club vuole partire alla grande. L’obiettivo della storica discoteca è quello di diventare un punto di incontro e locale di riferimento per tutti i reggini che cercano un sabato diverso e speciale, con il massimo del comfort e con diverse proposte musicali, che attireranno il favore del pubblico.

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