7° Concorso Nazionale di Poesia ‘Francesco Chirico’, i vincitori
Oltre 250 poesie in gara, l'80% da fuori regione: l'elenco dei premiati e la cerimonia in programma domenica 8 gennaio alle 18
05 Gennaio 2017 - 11:47 | di Vincenzo Comi
Domenica 8 Gennaio ore 18,00 Cerimonia di Premiazione 7° Concorso Nazionale di Poesia “FRANCESCO CHIRICO”.
Anche l’edizione 2017 si conferma molto importante per qualità e quantità dei componimenti,con oltre 250 poesie pervenute, delle quali, oltre l’80% provenienti da fuori regione.
Durante la cerimonia, verranno inoltre premiati per la rassegna “Arte in Stazione” i 12 giovani artisti, che han preso parte, ed il direttore artistico Alessandro Allegra. Presente, alla serata, Otello Profazio, grande amico dell Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato.
Di Seguito i Vincitori:
Sez italiano
1° classificato, Giuseppe Salvatore – “IERI”
2° classificato, Renato Di Pane – “AMORE IMMENSO”
3° classificato, Bruno Bianco – “TUTELA”
Sez dialetto
1° classificato, Domenico Fabiano – “A MORTI E A VITA”
2° classificato, Filippo Scalzi – “A SCAPULATA”
3° classificato, Giuseppe Dom. Ciano – “A MAMMA”
Premio Domenico Smorto
Bianca Nirta Notaro – “LACRIME”
Premio Carlo Crucitti
Salvatore Gazzara – “MADRE MIA”
Premio Mario La Cava
Sabrina Balbinetti – “CLOSCIARRE – Er Barbone”
Premio Incontriamoci Sempre per il Volontariato
Maria Meduri Romeo – “A MISERICORDIA”
Premio Oreste Lionello
Bruno Versace – “A BULLETTA D’A LUCI”
Premio Saverio Strati
Antonino Bonaccorso – “A CRUCI DI SANTU LIA”
Premio Accademia del Dialetto Calabrese ”IL GRIFO”
Ettore Pensabene – ”SPUNTUNI”
COMMISSIONE
Elena FESTA, Rossana ROSSOMANDO, Immacolata CASSALIA
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