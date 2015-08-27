A Gioia Tauro va di scena il Gran Galà dello sport

Alla scalinata di Piazza Mercato una serata di premi e filmati per celebrare lo sport gioiese, condotta da Stefania Scarfò

Si terrà alle 21.30 di venerdì 28 agosto a Gioia Tauro il Gran Galà dello Sport, manifestazione d’intrattenimento sportivo curata dal giornale online GioiaSport ed inserita nella settimana delle manifestazioni “GioiAmo” organizzate dall’associazione SudTrek con il patrocino dell’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro.

La kermesse andrà di scena alla suggestiva scalinata di Piazza Mercato (Tre Canali) in Gioia Tauro e sarà condotta dalla brava giornalista Stefania Scarfò, volto noto della televisione calabrese.

Due i premi in programma: si parte dalla sesta edizione del Giocatore Viola dell’Anno riconoscimento che andrà all’ex calciatore della Gioiese Antonio Crucitti fino ad arrivare al premio Atleta dell’Anno, assegnato a Palma De Leo, campionessa italiana di corsa su strada sui 10Km.

Al centro della serata lo sport gioiese che sarà raccontato e celebrato attraverso filmati, amarcord e la partecipazione diretta dei protagonisti allo show.

Il video di presentazione dell’evento https://www.youtube.com/watch?v=sXpKyNctFoM