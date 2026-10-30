Reggina: non ci sarà la conferenza stampa di presentazione del match con il Ragusa
Gli amaranto preparano la sfida di domenica. Il tecnico spera di recuperare qualcuno degli infortunati
30 Ottobre 2026 - 15:15 | Redazione
Cambio di programma in casa Reggina. Questa settimana non si terrà la consueta conferenza stampa del sabato, appuntamento che precede le gare di campionato e durante il quale il tecnico Marco Marchionni presenta la sfida successiva. La società amaranto ha comunicato che le dichiarazioni dell’allenatore in vista dell’incontro di domenica 1 novembre contro il Ragusa, in programma alle ore 14.30 allo stadio Granillo, saranno diffuse direttamente attraverso il sito ufficiale del club.
Nessun incontro con i giornalisti, dunque, alla vigilia della decima giornata del campionato di Serie D, girone I. Vedremo se mister Marchionni riuscirà a recuperare qualcuno degli indisponibili, in modo particolare Fazio e Reis.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie